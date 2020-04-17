У Мукачеві закрили всі церкви на Великдень

У Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень. Про це повідомили в Мукачівському міському раді.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Так, вже з суботи, з 15:00 до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл, що входять до складу ВІДГ. Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин", - повідомили в міськраді.

При цьому дозволено працювати аптек, АЗС і продуктовим магазинам.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало спалаху коронавірусу у трьох церквах, а також Києво-Печерській лаврі. Серед вогнищ COVID-19 також була церква у Мукачеві.

Раніше РБК-Україна писало, що у Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят.

Також повідомлялося, що Київська влада прийняла рішення про введення карантину на території Іонинського монастиря у зв'язку зі спалахом коронавірусу.