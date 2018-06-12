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У 17 областях України очікуються грози

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 15:48
Фото: грозова хмара у Києві (twitter.com/kmda_official)
Фото: грозова хмара у Києві (twitter.com/kmda_official)

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У 17 областях України сьогодні, 12 червня, очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентра.

"12 червня вдень в Україні, крім південної частини, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини, грози, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 12-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про пожежну небезпеку в Україні 12-15 червня 2018 року.

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Теги публікації: Гідрометцентр, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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