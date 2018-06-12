У 17 областях України очікуються грози

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У 17 областях України сьогодні, 12 червня, очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентра.

"12 червня вдень в Україні, крім південної частини, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини, грози, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 12-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про пожежну небезпеку в Україні 12-15 червня 2018 року.