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У Києві сталася подвійна ДТП, постраждав пішохід

Новини » Політика     09.05.2020 - 02:49
У Києві сталася подвійна ДТП, постраждав пішохід
Фото: місце аварії (facebook.com/KyivOperativ)

Пішохід намагався перебігти шість смуг руху

У Києві під час подвійної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на проспекті Лобановського в ніч на 9 травня постраждав пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Через подвійну суцільну намагався розвернутися водій автомобіля Volkswagen. Такого маневру не очікував водій Hyundai, який в‘їхав у бік Volkswagen. Від удару останній перекинся на бік.

Під час вищезазначеного ДТП водій BMW не впорався з кермуванням (скоріше за все, просто задивився на перевернутий Volkswagen), в‘їхав у Hyundai (другий учасник ДТП з перекиданням), після чого збив пішохода, який намагався перебігти шість смуг руху. У дуже тяжкому стані пішохода госпіталізовано до лікарні.

РБК-Україна писало, що у середу, 6 травня, в Києві на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина. Унаслідок аварії 4 автомобілі пошкоджено. Попередньо правоохоронцям стало відомо, що у чоловіка, який спричинив ДТП, стався інфаркт

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області у ДТП загинули дві людини й ще двоє постраждали. Легковий автомобіль Mazda 3 зіткнувся з вантажівкою МАN.

Теги Новини України ДТП
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