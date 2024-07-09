В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: реакция ТЦК

В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП .

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали нападавшего.

В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, имеющим правовые последствия и предусматривающим уголовную ответственность", - добавили в военкомате.