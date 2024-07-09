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В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: реакция ТЦК

Закарпатье, Вторник 09 июля 2024 13:25
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В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: реакция ТЦК Фото: в Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталия Гурковская

В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали нападавшего.

В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, имеющим правовые последствия и предусматривающим уголовную ответственность", - добавили в военкомате.

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.

Кроме того, мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК в Киеве.

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