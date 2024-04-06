В Киеве мужчина с ножом напал на работников ТЦК
Мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Деснянского районного ТЦК и СП.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 6 апреля в 11:50 во время работы мобильной группы по оповещению по улице Шалом Алейхама.
Когда патруль разговаривал с военнообязанным, то к ним со спины подошел и нанес удар по голове военнослужащего мужчина. Затем он достал из сумки нож и хотел ударить им другого военнослужащего, который был рядом.
Мужчина угрожал и нападал, однако военнослужащие смогли держать его на расстоянии и вызвать полицию. Правоохранители задержали нападающего, задокументировали преступление и изъяли доказательства.
Скандалы из ТЦК
Напомним, 6 февраляв сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.
Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.
Кроме того, разразился скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.
Мы также писали, что в сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования . Ложную информацию распространила российская пропаганда.
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