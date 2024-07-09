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В Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: реакція ТЦК

Закарпаття, Вівторок 09 липня 2024 13:25
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В Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: реакція ТЦК Фото: в Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталія Гурковська

В Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали нападника.

У ТЦК нагадали, що під час дії воєного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", - додали у військкоматі.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області чоловік із ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Його затримали, продовжуються слідчі дії.

Крім того, чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК у Києві.

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