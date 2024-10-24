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Зинченко написал автобиографию: книга уже вышла в Великобритании

Лондон, Четверг 24 октября 2024 19:39
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Зинченко написал автобиографию: книга уже вышла в Великобритании Фото: Александр Зинченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко представил свою автобиографию. Книга увидела свет 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram игрока.

Она называется Believe - "Верить". Написана на английском языке, Объем – 288 страниц.

"Для меня очень важно было рассказать свою историю: от подросткового возраста, когда я играл в футбол на любительском уровне, до тех пор, когда имел честь выступать за две лучшие команды современности. Надеюсь, вам понравится честный и проницательный взгляд на игру, которую я люблю", – написал Зинченко.

Книгу издало британское издательство Bloomsbury. На его сайте есть более развернута презентация.

"Написана откровенно и смело, "Верить" – это не обычная история успеха на футбольном поле, а история непоколебимой силы и честности, закаленной грустью и гневом, – говорится в аннотации. – Книга дает уникальное представление о методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Это история самоотверженного человека, который ставил благополучие своей родины выше собственного, выкладываясь на поле и вне его на все сто процентов".

Александр Зинченко родился в Радомышле Житомирской области. Первые шаги в футболе сделал в местной "Карпатии", затем занимался в футбольной школе "Монолит" из Ильичевска (современный Черноморск) пока не попал в академию "Шахтера". Впоследствии через российскую "Уфу" перебрался в Англию, где стал четырехкратным чемпионом страны с "Манчестер Сити". А в 2022 году перешел в другой легендарный клуб – лондонский "Арсенал".

Зинченко написал автобиографию: книга уже вышла в Великобритании

Believe Зинченко: сколько стоит и где можно приобрести

В британских книжных магазинах автобиография 27-летнего полузащитника стоит 22 фунта стерлингов (примерно – 1 165 грн). На сайте издательства Bloomsbury его можно заказать за 19,8 фунтов.

Также доступны электронные варианты в форматах PDF, EPUB и MOBI. Стоимость в таком виде чуть ниже – 15,4 фунтов.

Книга доступна только на английском. Об издании ее на украинском языке пока ничего неизвестно.

Ранее сборная Украины ухудшила положение в рейтинге ФИФА.

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