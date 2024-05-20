ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ливерпуль" официально объявил наследника Клоппа: кто он такой

Ливерпуль, Понедельник 20 мая 2024 21:58
UA EN RU
"Ливерпуль" официально объявил наследника Клоппа: кто он такой Фото: Арне Слот переедет на Туманный Альбион (facebook.com/feyenoord)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Ливерпуль" раскрыл имя следующего наставника команды. Им станет главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист возглавит "красных" в новом сезоне. Он заменит в должности Юргена Клоппа, проработавшего на "Энфилде" 8,5 лет.

Слот приступит к работе в "Ливерпуле" 1 июня. До этого времени нидерландец должен получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве. "Фейеноорд" получил за досрочное прощание с тренером ориентировочно 15 млн евро.

Слот тренировал нидерландский гранд в течение трех сезонов. В прошлом году он сделал роттердамцев чемпионами Нидерландов, а в этом году завоевал с "Фейеноордом" Кубок Нидерландов. Также специалист дважды взял Премию Ринуса Михелса – приз лучшему тренеру года.

Кто такой Арне Слот

Уроженец провинции Оверэйссел, воспитанник "Зволле". На профессиональном уровне защищал цвета родного клуба, а также "Бреды" и роттердамской "Спарты".

Тренерскую деятельность начал в 2013 году. Работал с молодежью "Зволле", а в 2014-2016 гг. был помощником главного тренера "Камбура". В сезоне 2016/16 стал наставником команды. В 2017-2020 гг. состоял в штабе АЗ "Алкмаар", где тоже занимал должности ассистента и главного тренера.

Любимая тактическая схема – 4-3-3 в защитном варианте. Агент тренера – бразильянка Рафаэла Пимента – также ведет дела звездного бомбардира Эрлинга Холанда.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливерпуль Чемпионат Англии
NEWS
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны