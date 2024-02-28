Мудрик эффектным голом отпраздновал возвращение в основу "Челси": видео
Звезда сборной Украины Михаил Мудрик приложился к победе лондонского "Челси" над "Лидсом" в пятом раунде Кубка Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Англия, Кубок Англии, 5-й раунд
"Челси" – "Лидс" – 3:2
Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59
Йоркширцы неожиданно повели в счете на 8-й минуте, подкараулив ошибку обороны "синих". Кайседо под прессингом ошибся, поэтому Джозефу оставалось отправить мяч в ворота после передачи Энтони. "Челси", однако", быстро отыгрался – Джексон метко пробил в дальний угол с правого края штрафной.
А под занавес тайма за дело взялся Мудрик. Украинец, впервые за восемь матчей появившийся в старте, классно завершил образцовую атаку хозяев. Вингер в касание пробил под опорную ногу голкипера из ремня Стерлинга.
Mishaaaaaa— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024
A top finish from Mykhailo Mudryk for @ChelseaFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/VYtbaXLG8R
Однако "Лидс" сдаваться на милость победителю не стал. В начале второй половины "павлины" восстановили паритет. В этот раз Джозеф пробил головой в противоход вратарю после навеса вездесущего Энтони – 2:2. Последнее слово во встрече все же было за лондонцами. На первой добавленной Галлахер получил мяч в полукруге штрафной, развернулся и мощно уложил под перекладину.
В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" встретится с еще одним представителем Первого дивизиона – "Лестером". Самый старый футбольный турнир планеты остается едва ли не последней возможностью "синих" пробиться в еврокубки на следующий сезон. В чемпионате Англии команда Мудрика идет на 11-й строчке.
К слову, ранее "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги.
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