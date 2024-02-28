ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мудрик ефектним голом відсвяткував повернення до основи "Челсі": відео

Лондон, Середа 28 лютого 2024 23:39
UA EN RU
Мудрик ефектним голом відсвяткував повернення до основи "Челсі": відео Фото: Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик доклався до перемоги лондонського "Челсі" над "Лідсом" у п'ятому раунді Кубка Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок Англії, 5-й раунд

"Челсі" – "Лідс" – 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

Йоркширці несподівано повели в рахунку на 8-й хвилині, підстерігши помилку оборони "синіх". Кайседо під пресингом помилився, тож Джозефу залишалося відправити м'яч у ворота після передачі Ентоні. "Челсі", однак", швидко відігрався – Джексон влучно пробив у дальній кут із правого краю штрафного.

А під завісу тайму до справи взявся Мудрик. Українець, який вперше за вісім матчів з'явився у старті, класно завершив зразкову атаку господарів. Вінгер у дотик пробив під опорну ногу голкіпера з пасу Стерлінга.

Проте, "Лідс" здаватися на милість переможцю не став. На початку другої половини "павичі" відновили паритет. Цього разу Джозеф пробив головою у протихід воротарю після навісу всюдисущого Ентоні – 2:2. Останнє слово в зустрічі все ж було за лондонцями. На першій доданій Галлахер отримав м'яч у півколі штрафного, розвернувся та потужно поклав під поперечину.

У чвертьфіналі Кубка Англії "Челсі" зустрінеться зі ще одним представником Першого дивізіону – "Лестером". Найстаріший футбольний турнір планети залишається ледь не останньою можливістю "синіх" пробитися в єврокубки на наступний сезон. У чемпіонаті Англії команда Мудрика йде на 11-й сходинці.

До слова, раніше "Ліверпуль" переграв "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси
NEWS
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС