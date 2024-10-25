МСЭК ликвидируют. В Раде объяснили, как будет работать система до реформы
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, как будут работать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до реформирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как будут работать МСЭК до реформирования
По словам Радуцкого, МСЭК будут работать до 1 января 2025 года.
"Сегодня спасибо правительству, спасибо министру. До конца недели должна быть ликвидирована центральная МСЭК, которая находится в Киеве", - отметил он.
Нардеп уточнил, что региональные МСЭК еще будут "до 1 января работать, к сожалению, по старой системе".
"Но под тем контролем, который сегодня там будет, я надеюсь, что к концу года у нас громких уже каких-то скандалов не будет. Я же не думаю, что эти люди бессмертны и бесстрашны. Они должны понимать, что на них сегодня смотрит вся страна. Поэтому я думаю, что немного будет проще. Ведь мы не можем сегодня оставить людей без такой комиссии", - рассказал глава комитета ВРУ.
Он объяснил, что кому-нибудь, например, нужно протезирование. И есть "еще многое".
"То есть мы не можем сегодня сказать, что вот МСЭК нет, ждите до 1 января, пока появится что-нибудь новое", - добавил Радуцкий.
Он отметил, что функции киевской центральной МСЭК - "функции контроля и куда можно пожаловаться или отменить решение районной МСЭК" - переданы городу Днепр, Институту Минздрава, который занимается такими экспертизами.
"Где, кстати, министр уволил руководителя после всех этих громких скандалов, равно как и руководителя центральной МСЭК. Я думаю, что к январю правительство сделает все максимально для того, чтобы люди не почувствовали этот переходный период", - подытожил нардеп.
Скандал с МСЭК
Напомним, 3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, а также стопку поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Позже стало известно, что Крупа "помогла" получить "инвалидность" около полусотни прокурорам Хмельницкой областной прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин инициировал проверку.
20 октября президент Украины созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров и уже 22 октября Владимир Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. Тем временем генпрокурор Андрей Костин принял решение уйти в отставку.
После этого министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, чем заменят МСЭК в Украине.