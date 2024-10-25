МСЭК ликвидируют. В Раде объяснили, как будет работать система до реформы

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, как будут работать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до реформирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как будут работать МСЭК до реформирования

По словам Радуцкого, МСЭК будут работать до 1 января 2025 года.

"Сегодня спасибо правительству, спасибо министру. До конца недели должна быть ликвидирована центральная МСЭК, которая находится в Киеве", - отметил он.

Нардеп уточнил, что региональные МСЭК еще будут "до 1 января работать, к сожалению, по старой системе".

"Но под тем контролем, который сегодня там будет, я надеюсь, что к концу года у нас громких уже каких-то скандалов не будет. Я же не думаю, что эти люди бессмертны и бесстрашны. Они должны понимать, что на них сегодня смотрит вся страна. Поэтому я думаю, что немного будет проще. Ведь мы не можем сегодня оставить людей без такой комиссии", - рассказал глава комитета ВРУ.

Он объяснил, что кому-нибудь, например, нужно протезирование. И есть "еще многое".

"То есть мы не можем сегодня сказать, что вот МСЭК нет, ждите до 1 января, пока появится что-нибудь новое", - добавил Радуцкий.

Он отметил, что функции киевской центральной МСЭК - "функции контроля и куда можно пожаловаться или отменить решение районной МСЭК" - переданы городу Днепр, Институту Минздрава, который занимается такими экспертизами.

"Где, кстати, министр уволил руководителя после всех этих громких скандалов, равно как и руководителя центральной МСЭК. Я думаю, что к январю правительство сделает все максимально для того, чтобы люди не почувствовали этот переходный период", - подытожил нардеп.