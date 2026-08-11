"Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту": как дети тренируются в 17 км от фронта

Тренировки возле фронта

Обычно велоспортсмены тренируются на открытом воздухе. Но в этом городе дети занимаются спортом не на природе, а в подземном детском пространстве, созданном при поддержке ЮНИСЕФ и фонда Мирное небо Харькова.

Он стал для детей громады единственным местом, где можно почувствовать себя в безопасности и хоть чуть-чуть вернуть себе настоящее детство. Здесь они могут получить психологическую поддержку, принять участие в занятиях по арттерапии и уделить время наслаждению образовательных потерь.

Для 16-летнего Николая и его друзей это место, где они готовятся к очередным соревнованиям.

Парень увлекся велоспортом еще в школе, когда совсем маленьким попал в детский велоклуб.

"Тогда у меня появилось много друзей, и мы начали проводить много времени вместе, в том числе на занятиях по велоспорту", – вспоминает он.

16-летний Николай очень хочет стать участником велосборной Украины (фото предоставлено ЮНИСЕФ)

Полномасштабная война разбрасывала друзей по разным городам. Николаю и его семье пришлось уехать к более спокойному Богодухову. Но когда появилась возможность, парень вернулся в Золочев и сразу принялся за тренировки в клубе, который возобновил работу, как только позволила ситуация с безопасностью.

Тренировку обновленного велоклуба организовали на базе местного спортивного комплекса. Однако радость длилась недолго: в 2023 году этот комплекс был уничтожен в результате обстрелов.

"Меня это, честно, сломало морально, – говорит Николай. – Велоспорт был неотъемлемой частью моей жизни. Мне было очень тяжело без него".

Сегодня из-за постоянной дроновой опасности тренироваться на улице невозможно. Виталий Садовый, заместитель главы Золочевской поселковой администрации и по совместительству тренер команды не дал детям опустить руки.

Он нашел новое помещение, куда сперва завезли специальные тренировочные станки для велосипедов и сами велосипеды. Велоклуб ожил в третий раз.

Возвращающее надежду пространство

Николай мечтает о большой спортивной карьере: выполнить норматив мастера спорта Украины, а затем выйти на международный уровень.

"У меня много кумиров среди украинцев, которые сейчас выступают в Европе и занимают призовые места. Я бы очень хотел присоединиться к сборной Украины по велоспорту", - делится он.

Сочетать обучение и спорт сейчас непросто – школу в Золочеве разбомбили еще в начале войны, поэтому обучение перешло в онлайн. Однако, по словам Николая, пыл не исчезает: "У меня каждый день есть вдохновение получить достойное образование, пойти на хорошую работу, заниматься спортом и продолжать просто жить ради себя".

"Zolochiv Cycling Club" (фото предоставлено ЮНИСЕФ)

"В этом пространстве у меня есть возможность не просто заниматься спортом. Здесь я нашел очень ценных для меня людей – друзей, близких. Сейчас это, можно сказать, единственное безопасное место, где я могу видеться с ними", – уверяет парень.

По наблюдениям Виталия Садового, спорт становится для детей не просто физической активностью, а способом оставаться детьми, несмотря на реалии войны: "Общаясь с друзьями, выезжая на соревнования, они получают удовольствие. И по ним видно, как в этих реалиях постоянных обстрелов состояние детей меняется – здесь они отдыхают, здесь чувствуют себя в безопасности".

Велоклуб является свидетельством того, как подобные просторы помогают юным украинским спортсменам развивать свои таланты и вдохновлять других детей своим примером.

"Благодаря этому пространству мы имеем возможность тренировать детей и на всеукраинских соревнованиях показывать достойные результаты", – рассказывает Виталий Садовый.

Безопасные места для детей работают при поддержке правительств Соединенных Штатов Америки, Швеции, Норвегии и Дании.