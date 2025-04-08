RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мрия" расширяется: приложение заработает в детсадах и университетах Украины

Иллюстративное фото: приложение "Мрия" будет доступно для детсадов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Образовательная платформа "Мрия" будет доступна не только для украинских школ. Такое приложение заработает в детсадах и университетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на EdTech-ивенте "Мрия - Постобразование".

"Мрия" в детских садах

Как отметил президент, "Мрия" с этого года масштабируется на всю Украину и расширяется. В частности, начинается пилотный проект о запуске приложения для дошкольного образования. 

Зеленский отметил, что сейчас воспитатели в детсадах тратят около 10 часов каждую неделю на рутину, которая не имеет отношения к обучению детей. Почти 90% администраций готовят отчеты вручную, а у родителей нет возможности узнавать, что учит ребенок. 

"Мрия" для дошкольного образования все изменит... Воспитатели получают готовые материалы и автоматизированное планирование администрации, аналитку и учет без бумаг, а родители получают полную прозрачность времени ребенка в садике и чувство спокойствия за своих детей. В 2025 году старт пилотирования, а в следующем году будет масштабирование "Мрии" на все желающие детсады", - объяснил президент. 

Внешкольные активности

Зеленский пообещал, что в "Мрию" также добавят внешкольные кружки, спортзалы, бассейны, музеи, библиотеки. 

"Все это будет прямо в "Мрии" с возможностью записаться и добавить конкретную активность в план для детей", - добавил он. 

Высшее образование

Также, по словам главы государства, "Мрию" расширят на профессионально-техническое и высшее образование, чтобы приложение было доступным для всей украинской системы образования. 

Президент подчеркнул, что такая инициатива запланирована на следующий год. 

Что добавят в "Мрию"

В свою очередь, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об инновациях в "Мрии", которые уже внедрены и которые планируется добавить со временем:

  • результаты обучения, с помощью которых родители могут отслеживать, как развивается ребенок по всем предметам;
  • генерация "Мрия.ID" - документа, который будет использоваться в различных жизненных ситуациях;
  • просмотр плана на день;
  • домашние задания;
  • библиотека контента;
  • работа с учебными планами для учителей;
  • бонусная система для детей, которые не пропускают уроки и получают хорошие оценки.

К слову, из-за резкого похолодания в Украине часть школ перешла на дистанционное обучение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийШколаДетский садОбразование в Украине