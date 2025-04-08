"Мрия" расширяется: приложение заработает в детсадах и университетах Украины

"Мрия" в детских садах

Как отметил президент, "Мрия" с этого года масштабируется на всю Украину и расширяется. В частности, начинается пилотный проект о запуске приложения для дошкольного образования.

Зеленский отметил, что сейчас воспитатели в детсадах тратят около 10 часов каждую неделю на рутину, которая не имеет отношения к обучению детей. Почти 90% администраций готовят отчеты вручную, а у родителей нет возможности узнавать, что учит ребенок.

"Мрия" для дошкольного образования все изменит... Воспитатели получают готовые материалы и автоматизированное планирование администрации, аналитку и учет без бумаг, а родители получают полную прозрачность времени ребенка в садике и чувство спокойствия за своих детей. В 2025 году старт пилотирования, а в следующем году будет масштабирование "Мрии" на все желающие детсады", - объяснил президент.

Внешкольные активности

Зеленский пообещал, что в "Мрию" также добавят внешкольные кружки, спортзалы, бассейны, музеи, библиотеки.

"Все это будет прямо в "Мрии" с возможностью записаться и добавить конкретную активность в план для детей", - добавил он.

Высшее образование

Также, по словам главы государства, "Мрию" расширят на профессионально-техническое и высшее образование, чтобы приложение было доступным для всей украинской системы образования.

Президент подчеркнул, что такая инициатива запланирована на следующий год.

Что добавят в "Мрию"

В свою очередь, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об инновациях в "Мрии", которые уже внедрены и которые планируется добавить со временем: