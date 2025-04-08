"Мрія" розширюється: застосунок запрацює в дитсадках та університетах України

Освітня платформа "Мрія" буде доступна не лише для українських шкіл. Такий застосунок запрацює в дитсадках та університетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".
Як зазначив президент, "Мрія" з цього року масштабується на всю Україну і розширюється. Зокрема, розпочинається пілотний проєкт про запуск застосунку для дошкільної освіти.
Зеленський зазначив, що зараз вихователі в дитсадках витрачають близько 10 годин щотижня на рутину, яка не має стосунку до навчання дітей. Майже 90% адміністрацій готують звіти вручну, а батьки не мають можливості дізнаватися, що вчить дитина.
"Мрія" для дошкільної освіти все змінить... Вихователі отримують готові матеріали та автоматизоване планування адміністрації, аналітку та облік без паперів, а батьки отримують повну прозорість часу дитини в садочку та відчуття спокою за своїх дітей. У 2025 році старт пілотування, а наступного року буде масштабування "Мрії" на всі охочі дитсадки", - пояснив президент.
Зеленський пообіцяв, що в "Мрію" також додадуть позашкільні гуртки, спортзали, басейни, музеї, бібліотеки.
"Усе це буде прямо в "Мрії" з можливістю записатися і додати конкретну активність у план для дітей", - додав він.
Також, за словами глави держави, "Мрію" розширять на професійно-технічну та вищу освіту, щоб застосунок був доступним для всієї української системи освіти.
Президент наголосив, що така ініціатива запланована на наступний рік.
Своєю чергою, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про інновації в "Мрії", які вже впроваджено та які планується додати з часом:
До слова, через різке похолодання в Україні частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.