"Мрія" розширюється: застосунок запрацює в дитсадках та університетах України

"Мрія" в дитячих садках

Як зазначив президент, "Мрія" з цього року масштабується на всю Україну і розширюється. Зокрема, розпочинається пілотний проєкт про запуск застосунку для дошкільної освіти.

Зеленський зазначив, що зараз вихователі в дитсадках витрачають близько 10 годин щотижня на рутину, яка не має стосунку до навчання дітей. Майже 90% адміністрацій готують звіти вручну, а батьки не мають можливості дізнаватися, що вчить дитина.

"Мрія" для дошкільної освіти все змінить... Вихователі отримують готові матеріали та автоматизоване планування адміністрації, аналітку та облік без паперів, а батьки отримують повну прозорість часу дитини в садочку та відчуття спокою за своїх дітей. У 2025 році старт пілотування, а наступного року буде масштабування "Мрії" на всі охочі дитсадки", - пояснив президент.

Позашкільні активності

Зеленський пообіцяв, що в "Мрію" також додадуть позашкільні гуртки, спортзали, басейни, музеї, бібліотеки.

"Усе це буде прямо в "Мрії" з можливістю записатися і додати конкретну активність у план для дітей", - додав він.

Вища освіта

Також, за словами глави держави, "Мрію" розширять на професійно-технічну та вищу освіту, щоб застосунок був доступним для всієї української системи освіти.

Президент наголосив, що така ініціатива запланована на наступний рік.

Що додадуть у "Мрію"

Своєю чергою, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про інновації в "Мрії", які вже впроваджено та які планується додати з часом: