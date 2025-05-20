МП ушел, но не окончательно? Может ли российская церковь "отвоевать" Киево-Печерскую лавру

Сказать, что Киево-Печерская лавра полностью и окончательно освобождена от влияния московской церкви, пока что нельзя. Сейчас этот вопрос рассматривается в судебных инстанциях.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.
По словам эксперта, вопрос освобождения Лавры от влияния московской церкви в судебных инстанциях - одна из самых сложных частей деятельности Национального заповедника.
"Суды первой инстанции вынесли решение в пользу государства. Сейчас идет апелляционное разбирательство, и уже полтора года суд выслушивает бесконечные обращения представителей московского патриархата на право продолжать владеть Киево-Печерской лаврой", - рассказал Остапенко.
Он объяснил: "ощущение такое, что эти люди рассчитывают на возвращение и ждут победы РФ в этой войне".
"Что будет изменено отношение украинского государства к МП и они восстановят свои владения здесь, в Лавре", - добавил гендиректор заповедника.
Он отметил также, что в этом вопросе важно осознавать - речь идет "об огромном комплексе сооружений в центре Киева".
"Это территория из 79 объектов, которые были переданы в свое время в бесплатное постоянное пользование московскому патриархату. Во время хозяйствования монастыря (МП) на этой территории было построено 17 новых сооружений - с прямым нарушением законодательства", - поделился Остапенко.
Он добавил, что там работало:
"Все это, очевидно, работало за наличные и без надлежащего контроля", - подчеркнул глава заповедника и добавил, что эти объекты еще и пользовались льготами.
Одним словом, это был "огромный экономический модуль, за счет которого фактически существовала мощная структура продвижения российских нарративов в нашей стране".
"Целые пропагандистские отделы, печатные издания, видео и радио студии - создавалось здесь, записывалось и передавалось огромной аудитории. Но на самом деле многие из этих "традиционных", как они называют, ценностей, писались под диктовку патриарха Кирилла и ФСБ", - рассказал Остапенко.
В завершение он отметил, что на картах Google до сих пор можно увидеть надписи на объектах Лавры "Отдел пропаганды московского патриархата в Украине".
"К большому сожалению, часть украинского народа верила этой пропаганде, что мы чувствуем до сегодняшнего дня", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая из областей Украины первой полностью "избавилась" от московского патриархата.
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