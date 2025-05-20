МП ушел, но не окончательно? Может ли российская церковь "отвоевать" Киево-Печерскую лавру

Может ли российская церковь "отвоевать" Киево-Печерскую лавру

По словам эксперта, вопрос освобождения Лавры от влияния московской церкви в судебных инстанциях - одна из самых сложных частей деятельности Национального заповедника.

"Суды первой инстанции вынесли решение в пользу государства. Сейчас идет апелляционное разбирательство, и уже полтора года суд выслушивает бесконечные обращения представителей московского патриархата на право продолжать владеть Киево-Печерской лаврой", - рассказал Остапенко.

Он объяснил: "ощущение такое, что эти люди рассчитывают на возвращение и ждут победы РФ в этой войне".

"Что будет изменено отношение украинского государства к МП и они восстановят свои владения здесь, в Лавре", - добавил гендиректор заповедника.

Он отметил также, что в этом вопросе важно осознавать - речь идет "об огромном комплексе сооружений в центре Киева".

"Это территория из 79 объектов, которые были переданы в свое время в бесплатное постоянное пользование московскому патриархату. Во время хозяйствования монастыря (МП) на этой территории было построено 17 новых сооружений - с прямым нарушением законодательства", - поделился Остапенко.

Он добавил, что там работало:

несколько полноценных гостиниц;

магазины;

кафе;

различные бизнесы;

цеха по производству церковной продукции.

"Все это, очевидно, работало за наличные и без надлежащего контроля", - подчеркнул глава заповедника и добавил, что эти объекты еще и пользовались льготами.

Одним словом, это был "огромный экономический модуль, за счет которого фактически существовала мощная структура продвижения российских нарративов в нашей стране".

"Целые пропагандистские отделы, печатные издания, видео и радио студии - создавалось здесь, записывалось и передавалось огромной аудитории. Но на самом деле многие из этих "традиционных", как они называют, ценностей, писались под диктовку патриарха Кирилла и ФСБ", - рассказал Остапенко.

В завершение он отметил, что на картах Google до сих пор можно увидеть надписи на объектах Лавры "Отдел пропаганды московского патриархата в Украине".

"К большому сожалению, часть украинского народа верила этой пропаганде, что мы чувствуем до сегодняшнего дня", - подытожил эксперт.