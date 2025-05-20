МП пішов, але не остаточно? Чи може російська церква "відвоювати" Києво-Печерську лавру

Чи може російська церква "відвоювати" Києво-Печерську лавру

За словами експерта, питання звільнення Лаври від впливу московської церкви в судових інстанціях - одна з найскладніших частин діяльності Національного заповідника.

"Суди першої інстанції винесли рішення на користь держави. Зараз триває апеляційний розгляд, і вже півтора року суд вислуховує нескінченні звернення представників московського патріархату на право продовжувати володіти Києво-Печерською лаврою", - розповів Остапенко.

Він пояснив: "відчуття таке, що ці люди розраховують на повернення і чекають перемоги РФ у цій війні".

"Що буде змінено ставлення української держави до МП і вони відновлять свої володіння тут, в Лаврі", - додав гендиректор заповідника.

Він зауважив також, що у цьому питання важливо усвідомлювати - йдеться "про величезний комплекс споруд у центрі Києва".

"Це територія з 79 об'єктів, які були передані у свій час в безкоштовне постійне користування московському патріархату. Під час господарювання монастиря (МП) на цій території було збудованих 17 нових споруд - з прямим порушенням законодавства", - поділився Остапенко.

Він додав, що там працювало:

декілька повноцінних готелів;

магазини;

кав'ярні;

різноманітні бізнеси;

цехи з виробництва церковної продукції.

"Все це, очевидно, працювало за готівку і без належного контролю", - наголосив очільник заповідника і додав, що ці об'єкти ще й користувались пільгами.

Одним словом, це був "величезний економічний модуль, за рахунок якого фактично існувала потужна структура просування російських наративів у нашій країні".

"Цілі пропагандистські відділи, друковані видання, відео та радіо студії - створювалося тут, записувалося і передавалося величезній аудиторії. Але насправді багато з цих "традиційних", як вони називають, цінностей, писалися під диктовку патріарха Кирила та ФСБ", - розповів Остапенко.

Насамкінець він зауважив, що на картах Google досі можна побачити написи на об'єктах Лаври "Відділ пропаганди московського патріархату в Україні".

"На превеликий жаль, частина українського народу вірила цій пропаганді, що ми відчуваємо до сьогоднішнього дня", - підсумував експерт.