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Исторический день. Первая из областей Украины полностью "избавилась" от московского патриархата

Пятница 29 ноября 2024 14:08
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Исторический день. Первая из областей Украины полностью "избавилась" от московского патриархата Во Львовской области больше нет религиозных общин московского патриархата (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Первым регионом Украины, который полностью очистился от религиозных общин, подчиняющихся московскому патриархату, стала Львовская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого в Facebook.

Как Львовская область "избавилась" от московского патриархата

Козицкий подчеркнул, что сегодня - исторический день для Львовской области.

"Регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", - написал чиновник.

Он рассказал, что до начала российской агрессии против Украины в 2014 году на территории Львовской области было 66 религиозных общин московского патриархата.

По состоянию на 24 февраля 2022 года таких общин было уже 54.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину:

  • 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины (ПЦУ)
  • 27 общин прекратили свою деятельность по собственному руководству

"Судьба этих религиозных общин в очередной раз доказывает отсутствие будущего у манипуляций и обмана. Существуют только два пути - правда или ложь. И правда обязательно победит", - считает Козицкий.

Он также выразил искреннюю надежду, что "религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец-то разорвут связи со структурой кровавых московских попов".

"То, какой Украина будет завтра - зависит от каждого из нас", - подытожил глава ОВА.

Исторический день. Первая из областей Украины полностью &quot;избавилась&quot; от московского патриархатаИсторический день. Первая из областей Украины полностью &quot;избавилась&quot; от московского патриархата

Пост Максима Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Напомним, ранее мы рассказывали, как во Львовской области священники УПЦ МП устроили скандал на прощании с воином.

Читайте также, как прихожане УПЦ МП брали штурмом собор в Черкассах.

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