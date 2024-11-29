Исторический день. Первая из областей Украины полностью "избавилась" от московского патриархата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого в Facebook.

Как Львовская область "избавилась" от московского патриархата

Козицкий подчеркнул, что сегодня - исторический день для Львовской области.

"Регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", - написал чиновник.

Он рассказал, что до начала российской агрессии против Украины в 2014 году на территории Львовской области было 66 религиозных общин московского патриархата.

По состоянию на 24 февраля 2022 года таких общин было уже 54.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину:

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"Судьба этих религиозных общин в очередной раз доказывает отсутствие будущего у манипуляций и обмана. Существуют только два пути - правда или ложь. И правда обязательно победит", - считает Козицкий.

Он также выразил искреннюю надежду, что "религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец-то разорвут связи со структурой кровавых московских попов".

"То, какой Украина будет завтра - зависит от каждого из нас", - подытожил глава ОВА.

Пост Максима Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)