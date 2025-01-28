Социологи выяснили, сколько в Украине осталось сторонников УПЦ Московского патриархата

С после начала полномасштабной войны России против Украины существенно меньше стало тех, кто относит себя к верующим УПЦ Московского патриархата. Их доля уменьшилась с 13% в 2021 году до 5,5% в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, в 2023 году по сравнению с 2020 годом существенно (с 20% до 42% среди взрослого населения) выросло число верных Православной церкви Украины, преимущественно за счет уменьшения "просто православных".

Однако в 2024 году отнесли себя к верным ПЦУ 35% опрошенных, что соответствует уровню 2022 году и меньше, чем в 2023 году.



Уменьшение числа верных ПЦУ по сравнению с 2023 годом соотносится с уменьшением числа православных по сравнению с прошлым годом в целом (с 61% до 55%).



Наблюдается существенная разница между уровнем декларируемой религиозности (68% опрошенных называют себя верующими, 55% - православными) и уровнем отнесения себя к конкретной религиозной общине - членство в общине признали лишь 25,5% опрошенных.

Доля членов религиозных общин, которые отнесли себя к ПЦУ, среди всех опрошенных по сравнению с 2021 годом выросла с 6% до 11%, членов греко-католических общин осталась почти неизменной (соответственно 6% и 7%), так же как и доля членов УПЦ (МП) (4% в 2021 году и 3% в 2024 году).

Принадлежность к определенной Церкви не является одновременно принадлежностью к религиозной общине. Среди верующих УГКЦ членство в общине засвидетельствовали 58%, среди верующих УПЦ (МП) - 50%, среди верующих ПЦУ - 30%. Членами религиозных общин признали себя также 10% "просто православных", 9% "просто христиан" и 1% тех, кто не относит себя ни к одной религии.

Лишь 16% граждан регулярно (хотя бы раз в неделю) посещают религиозные службы и собрания, однако, доля таких выросла по сравнению с 2021 годом, когда таких было только 10%. Среди тех, кто посещает религиозные службы, собрания, относительное большинство делает это только на религиозные праздники.

Опрос проводился методом face-to-face с 25 по 31 октября 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.