Могут запускать агенты РФ. В Германии над атомной электростанцией пролетели дроны

В Германии зафиксировали пролет дронов над промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн. Их могут запускать российские агенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как отмечает издание, дроны пролетели над промышленной зоной, где расположены АЭС, терминал сжиженного природного газа и химические заводы, на высокой скорости.

Последний раз дроны там заметили 22 августа. На этом фоне часть сотрудников полиции Шлезвиг-Гольштейна были приведены в боевую готовность.

Также, по данным Bild, один беспилотник пролетел над остановленной АЭС 20 августа. Он двигался со скоростью более ста километров в час.

Издание уточняет, что во внутреннем отчете полиции упоминается о нескольких нарушениях "бесполетной зоны". Предположительно, для этого был задействован военный беспилотник.

"Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне", - рассказал в комментарии Bild старший прокурор Бернд Винтерфельд.

Журналисты выяснили, что полеты беспилотников над промышленным объектом начали фиксировать с 8 августа. По предварительной версии, их могут запускать российские агенты с судов в Северном море.

Как пишет Bild, в Службе государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники "Орлан-10", которые активно применяются оккупантами в войне против Украины. Они используются в диверсионных целях.

Стоит заметить, что радиус действия "Орлан-10" составляет от 500 до 600 километров. Также они могут летать со скоростью более 100 километров в час.