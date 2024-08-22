Можуть запускати агенти РФ. У Німеччині над атомною електростанцією пролетіли дрони

У Німеччині зафіксували проліт дронів над промисловою зоною у землі Шлезвіг-Гольштейн. Їх можуть запускати російські агенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як зазначає видання, дрони пролетіли над промисловою зоною, де розташовані АЕС, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи, на високій швидкості.

Востаннє дрони там помітили 22 серпня. На цьому тлі частину співробітників поліції Шлезвіг-Гольштейна було приведено в бойову готовність.

Також, за даними Bild, один безпілотник пролетів над зупиненою АЕС 20 серпня. Він рухався зі швидкістю понад сто кілометрів на годину.

Видання уточнює, що у внутрішньому звіті поліції згадується про кілька порушень "безпольотної зони". Імовірно, для цього було задіяно військовий безпілотник.

"Прокуратура Фленсбурга підтверджує порушення попередньої справи за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу через неодноразові польоти безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури в Шлезвіг-Гольштейні", - розповів у коментарі Bild старший прокурор Бернд Вінтерфельд.

Журналісти з'ясували, що польоти безпілотників над промисловим об'єктом почали фіксувати з 8 серпня. За попередньою версією, їх можуть запускати російські агенти з суден у Північному морі.

Як пише Bild, у Службі державної безпеки ФРН припускають, що це російські безпілотники "Орлан-10", які активно застосовуються окупантами у війні проти України. Вони використовуються у диверсійних цілях.

Варто зауважити, що радіус дії "Орлан-10" становить від 500 до 600 км. Також вони можуть літати зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.