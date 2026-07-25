Могут не впустить в страну: что нужно срочно проверить в загранпаспорте

Главное: Требования к сроку действия: Для въезда в большинство стран загранпаспорт должен действовать еще не менее 6 месяцев (для Шенгенской зоны - от 3 месяцев после выезда).

Для въезда в большинство стран загранпаспорт должен действовать еще не менее 6 месяцев (для Шенгенской зоны - от 3 месяцев после выезда). Свободные страницы и состояние: В документе должно быть не менее двух чистых страниц для штампов или виз. Паспорт с повреждениями, надрывами, нечитаемыми данными, посторонними надписями или неисправным чипом может быть признан недействительным.

В документе должно быть не менее двух чистых страниц для штампов или виз. Паспорт с повреждениями, надрывами, нечитаемыми данными, посторонними надписями или неисправным чипом может быть признан недействительным. Когда заменить : При смене фамилии или персональных данных паспорт нужно заменить в течение 30 дней.

: При смене фамилии или персональных данных паспорт нужно заменить в течение 30 дней. Совет от ДМС: Подавать документы на новый загранпаспорт рекомендуют за 6-9 месяцев до истечения срока действия нынешнего, чтобы избежать задержек и отказов в пересечении границы.

На что обратить внимание прежде всего

В первую очередь нужно проверить срок действия загранпаспорта.

В большинстве стран документ должен действовать не менее шести месяцев с момента въезда. Это правило позволяет избежать ситуаций, когда паспорт утратит силу во время пребывания за границей.

В то же время требования разных государств могут отличаться.

Какие сроки действия паспорта требуют разные страны

Для поездок в страны Шенгенской зоны, в частности Польшу, Германию и Францию, паспорт должен действовать не менее трех месяцев после запланированной даты выезда из Шенгенской зоны.

В то же время для въезда в Китай, Таиланд, Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и ряд других стран документ должен оставаться действительным не менее шести месяцев.

Для Великобритании достаточно, чтобы паспорт был действителен в течение всего периода пребывания .

Что касается США и Канады, хотя общая рекомендация также предусматривает шестимесячный срок действия документа, для граждан Украины действует исключение. Украинские загранпаспорта автоматически считаются действующими еще шесть месяцев после указанной в них даты истечения срока действия.

Какие еще требования нужно проверить

В миграционной службе советуют убедиться, что в паспорте есть как минимум две чистые страницы для проставления штампов или виз. Некоторые страны могут потребовать полностью чистую страницу.

Также важно проверить состояние документа. Поврежденные или отсутствующие страницы, нечитаемые записи, испорченная фотография, стертые персональные данные или неисправный биометрический чип могут стать основанием для признания паспорта недействительным.

Кроме того, в документе не должно быть посторонних надписей или других отметок.

Когда следует заменить паспорт

В ведомстве напомнили, что после смены фамилии, имени или других персональных данных документы необходимо заменить в течение 30 дней.

Также украинцам рекомендуют не ждать окончания срока действия паспорта и оформлять новый примерно за шесть-девять месяцев до завершения срока действия документа.

Как объяснили в миграционной службе, это поможет избежать задержек с оформлением, проблем с открытием виз, покупкой билетов и возможных отказов при пересечении государственной границы.