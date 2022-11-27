Могут вывозить военную помощь. Грузовые самолеты РФ активно летают в Китай, - СМИ
Российские грузовые самолеты "Ан-124" почти каждый день летают в Китай. Их пункты назначения - города, где расположены оборонные предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
По информации издания, за прошедшую неделю грузовые самолеты РФ совершили около 10 рейсов. Они не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание.
При этом в Defense Express отмечают, что самолеты летают в Чжэнчжоу и Урумчи, которые являются мощными логистическими и промышленными центрами.
Портал также добавляет, что в китайских соцсетях обратили внимание на визиты российских грузовых самолетов. В сети появилось видео из аэропорта Чжэнчжоу, автор которого утверждал, что самолеты забрали "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и не только".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины.
Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, у его страны нет фактов, которые бы свидетельствовали о передаче китайского оружия России.
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