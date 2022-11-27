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Могут вывозить военную помощь. Грузовые самолеты РФ активно летают в Китай, - СМИ

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Воскресенье 27 ноября 2022 21:05
Могут вывозить военную помощь. Грузовые самолеты РФ активно летают в Китай, - СМИ Иллюстративное фото: грузовые самолеты РФ активно летают в Китай (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российские грузовые самолеты "Ан-124" почти каждый день летают в Китай. Их пункты назначения - города, где расположены оборонные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

По информации издания, за прошедшую неделю грузовые самолеты РФ совершили около 10 рейсов. Они не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание.

При этом в Defense Express отмечают, что самолеты летают в Чжэнчжоу и Урумчи, которые являются мощными логистическими и промышленными центрами.

Портал также добавляет, что в китайских соцсетях обратили внимание на визиты российских грузовых самолетов. В сети появилось видео из аэропорта Чжэнчжоу, автор которого утверждал, что самолеты забрали "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и не только".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины.

Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, у его страны нет фактов, которые бы свидетельствовали о передаче китайского оружия России.

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