Могут вывозить военную помощь. Грузовые самолеты РФ активно летают в Китай, - СМИ

Российские грузовые самолеты "Ан-124" почти каждый день летают в Китай. Их пункты назначения - города, где расположены оборонные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

По информации издания, за прошедшую неделю грузовые самолеты РФ совершили около 10 рейсов. Они не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание.

При этом в Defense Express отмечают, что самолеты летают в Чжэнчжоу и Урумчи, которые являются мощными логистическими и промышленными центрами.

Портал также добавляет, что в китайских соцсетях обратили внимание на визиты российских грузовых самолетов. В сети появилось видео из аэропорта Чжэнчжоу, автор которого утверждал, что самолеты забрали "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и не только".