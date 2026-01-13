Могут существенно повлиять на РФ: Зеленский и Грэм обсудили антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 января, провел разговор с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Среди обсудил тем были антироссийские санкции, гарантии безопасности и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что есть много различных факторов, которые делают главу Кремля Владимира Путина, "а следовательно, и всю Россию, значительно слабее". Поэтому важно максимально усилить все возможные формы давления, чтобы заставить россиян закончить войну.

"Мы обсудили актуальное состояние санкционного законопроекта сенаторов, который способен существенно повлиять на позиции России и всех, кто помогает ей в этой войне", - сказал президент.

Кроме того, глава государства рассказал сенаторам о комбинированных атаках РФ на энергетику Украины.

"Это сотни дронов и десятки ракет ежедневно, и намеренно именно сейчас, во время такой холодной зимы. Поэтому ракеты для ПВО - наш основной приоритет, и мы рассчитываем на поддержку партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Также президент проинформировал, что рассказал законодателям США ход контактов Украины с представителями администрации президента Дональда Трампа. По словам главы государства, стороны уже очень близки к финализации документов.

"И я благодарен сенаторам за их позицию относительно важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США. Все помнят, что такое Будапештский меморандум, никто не хочет его повторения", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что разговор с сенаторами был конструктивным, и они договорились продолжить диалог и обсудить все при встрече в ближайшее время.

"Спасибо за помощь и двухпартийную поддержку", - резюмировал Зеленский.