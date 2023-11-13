Могут направить на ВВК. Украинцев призвали посещать военкоматы с меддокументами

В ведомстве подчеркнули, что если гражданин долгое время не являлся в ТЦК, то актуальность информации о пригодности к военной службе утрачивается. Поэтому во время посещения с собой необходимо брать документы, которые подтверждают право на отсрочку в случае наличия.

"Также советуем брать с собой свои медицинские документы, поскольку не исключено, что вас сразу направят на прохождение военно-врачебной комиссии, ведь пригодность к военной службе по состоянию здоровья является одной из основных военно-учетных данных", - отмечают в ТЦК.

Как напомнили в ведомстве, бывают случаи, когда человек по по имеющейся в ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине объявили мобилизацию после того, как россияне начали полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Сейчас призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Недавно Рада приняла закон, который уменьшает призывной возраст до 25 лет, но его еще не подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил это тем, что такой вопрос является очень чувствительным.