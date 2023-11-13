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Могут направить на ВВК. Украинцев призвали посещать военкоматы с меддокументами

Фото: украинцев призвали посещать военкоматы с меддокументами (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с медицинскими документами, поскольку их могут сразу направить на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что если гражданин долгое время не являлся в ТЦК, то актуальность информации о пригодности к военной службе утрачивается. Поэтому во время посещения с собой необходимо брать документы, которые подтверждают право на отсрочку в случае наличия.

"Также советуем брать с собой свои медицинские документы, поскольку не исключено, что вас сразу направят на прохождение военно-врачебной комиссии, ведь пригодность к военной службе по состоянию здоровья является одной из основных военно-учетных данных", - отмечают в ТЦК. 

Как напомнили в ведомстве, бывают случаи, когда человек по по имеющейся в ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить. 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине объявили мобилизацию после того, как россияне начали полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. 

Сейчас призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Недавно Рада приняла закон, который уменьшает призывной возраст до 25 лет, но его еще не подписал президент Украины Владимир Зеленский. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил это тем, что такой вопрос является очень чувствительным

 

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