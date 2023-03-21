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Президент Бразилии хочет внести "исключительный" вклад в прекращение войны в Украине

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 21:56
Президент Бразилии хочет внести "исключительный" вклад в прекращение войны в Украине Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которое приводит UOL Economia.

Он отметил, что хочет обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в Китай на следующей неделе. Также он добавил, что одобряет встречу лидера Китая и российского диктатора Владимира Путина.

Лула напомнил, что Бразилия осудила российское вторжение, но о возможности мира в Украине нужно говорить большему количеству стран.

"Бразилия сказала дословно - мы осуждаем вторжение в Украину. Мы считаем, что Россия не могла этого сделать, ей не нужно было это делать. Но она сделала, война длится уже год. Так что теперь необходимо, чтобы кто-то начал говорить о мире", - сказал Лула.

Президент Бразилии сообщил, что он поговорит с Си Цзиньпином, поскольку считает Китай очень важной страной, которая может вести более серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Также он убежден, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.

Недавно сообщалось, что президент Бразилии пытается стать посредником между Украиной и РФ.

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