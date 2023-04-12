Нельзя снова кормить диктаторов. Литва выступила против сотрудничества с Китаем

"В течение многих лет Запад говорил, что экономическое сотрудничество убедит диктаторов поддержать международный порядок, основанный на правилах. Но все, что мы делали, это кормили их экономику, позволяя им нарушать все правила. Китай делает ставку на то, что мы повторим эту ошибку. Пришло время попробовать что-то другое", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что ранее страны Запада позволяли расти авторитарным режимам из-за "мессианского заблуждения", что распространение западного влияния приведет только к лучшим переменам.

"Наша запутанность сделала нас стратегически слепыми. Мы игнорировали угрозы не только странам, граничащим с Россией, но и самому западному обществу. Армии были забыты, границы остались незащищенными, наша способность восстать и дать отпор захватчикам уменьшилась", - отметил глава МИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, такая "стратегическая слепота" до сих пор не излечилась. Сейчас Запад выбирает не видеть угрозы агрессии со стороны Китая и находится на грани повторения ошибки, которую совершили с Россией.

Чиновник подчеркнул, что стратегия Европы и США насчет российского диктатора Владимира Путина провалилась. И, несмотря на это, страны Запада вместо увеличения расходов на оборону просят Пекин помочь обеспечить мир в Европе.

"Мы способны защитить Европу без помощи Китая. Вместо того, чтобы просить о помощи, мы должны демонстрировать свои силы, показывая миру, что Украина, Европа и США готовы и способны обеспечить безопасность европейского континента. Это единственный сигнал, который мы должны послать", - написал Ландсбергис.

Подобный сильный сигнал должен быть отправлен и на Тайвань, где необходимо бороться с любыми попытками изменить статус-кво, считает глава МИД.