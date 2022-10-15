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Нельзя оставлять в одних руках. В Литве предлагают коллективно помочь Украине с интернетом

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Литве предлагают создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за спутниковую связь Starlink, или найти другого поставщика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Интернет соединения в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика", - написал он.

Ландсбергис добавил, что Литва готова внести свой вклад.

Напомним, SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

При этом в Минцифре Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжает работать, несмотря на заявления "Маска".

Что известно о новом скандале, связанном с Маском, - читайте в материале РБК-Украина.

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