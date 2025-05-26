Можно ли управлять через Telegram? Эксперт опроверг громкие предположения о "Шахедах"
Российская армия действительно постоянно совершенствует беспилотники типа "Шахед". Однако управление этими дронами посредством мобильной сети - это из области фантастики.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
Эксперт отметил, что "Шахед" работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть оператор потом не имеет никакой связи с этим ударным средством.
"Ну как они будут это делать? Через спутник? Так нет на "Шахеде" системы спутниковой связи. Навигация есть, она простая. А вот спутниковой связи - нет, потому что тогда "Шахед" будет дороже двух крылатых ракет, если поставить на него такую систему. Нет такой возможности пока и вообще эту информацию о системах управления "Шахеда" уже опровергли", - говорит Романенко.
Он отметил, что были сообщения о том, что некоторые российские беспилотники, но не "Шахеды", а фальш-цели или разведывательные беспилотники таки имели на борту средства связи с украинской мобильной системой.
В случае, если они действительно установлены на "Шахеды", то бороться с ними будет очень просто.
"Известны места пуска "Шахедов". И вот просто отключить мобильную связь в этих районах. Куда они полетят? Хватит ли у них после этого дальности вернуться на цели? А потом можно отследить дальше и по их пути отключать в областях мобильный интернет. Я не знаю, насколько это оперативно можно делать, я не являюсь специалистом по мобильному интернету, но так интуитивно это подсказывает путь борьбы с "Шахедами", если эта технология будет реализована", - рассказал Романенко.
По его словам, основное усовершенствование в "Шахедах" - это устойчивость к РЭБ.
Напомним, сегодня издание The Economist писало о том, что российские дроны якобы "получили новый алгоритм управления через Telegram-ботов". Украинские инженеры обнаружили записку внутри беспилотника.
Также мы писали, что российские дальнобойные беспилотники Shahed-136 теперь оснащают новыми боевыми частями весом 90 кг - как собственного производства, так и иранского происхождения.
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