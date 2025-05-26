Можна керувати через Telegram? Експерт спростував гучні припущення щодо "Шахедів"
Російська армія дійсно постійно вдосконалює безпілотники типу "Шахед". Однак керування цими дронами допомогою мобільної мережі - це з області фантастики.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.
Експерт зауважив, що "Шахед" працює по принципу "вистрілив-забув", тобто оператор потім не має жодного зв'язку з цим ударним засобом.
"Ну як вони будуть це робити? Через супутник? Так нема на "Шахеді" системи супутникового зв'язку. Навігація є, вона проста. А от супутникового зв'язку - немає, бо тоді "Шахед" буде дорожчий від двох крилатих ракет, якщо поставити на нього таку систему. Нема такої можливості поки що і загалом цю інформацію щодо систем управління "Шахеда" вже спростували", - каже Романенко.
Він зауважив, що були повідомлення про те, що деякі російські безпілотники, але не "Шахеди", а фальш-цілі чи розвідувальні безпілотники таки мали на борту засоби зв'язку з українською мобільною системою.
У випадку, якщо їх дійсно встановлено на "Шахеди", то боротися з ними буде дуже просто.
"Відомі місця пуску "Шахедів". І от просто відключити мобільний зв'язок в цих районах. Куди вони полетять? Чи вистачить в них після цього дальності повернутися на цілі? А потім можна відслідкувати далі і по їх шляху відключати в областях мобільний інтернет. Я не знаю, наскільки це оперативно можна робити, я не є фахівцем з мобільного інтернету, але так інтуїтивно це підказує шлях боротьби з "Шахедами", якщо ця технологія буде реалізована", - розповів Романенко.
За його словами, основне вдосконалення у "Шахедах" - це стійкість до РЕБ.
Нагадаємо, сьогодні видання The Economist писало про те, що російські дрони нібито "отримали новий алгоритм керування через Telegram-ботів". Українські інженери виявили записку всередині безпілотника.
Також ми писали, що російські далекобійні безпілотники Shahed-136 тепер оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кг - як власного виробництва, так і іранського походження.
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