В сбитом "Шахеде" нашли записку о новом способе управления: в ЦПД отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

В одном из последних из российских беспилотников Shahed, сбитых над Украиной, украинские инженеры обнаружили неожиданную находку - записку, вероятно оставленную одним из российских разработчиков.

В ней говорилось о новом алгоритме управления дронами, которые теперь работают на базе искусственного интеллекта и обходят украинскую противодронную оборону.

Как сообщает The Economist, украинские специалисты также выяснили, что новые модели Shahed почти не чувствительны к системам радиоэлектронной борьбы, потому что не полагаются на GPS. Они управляются искусственным интеллектом и используют мобильные сети Украины для передачи информации.

Офицер противовоздушной обороны Полковник Денис Смажный рассказывает, что дроны теперь маневрируют на высотах 2000-2500 метров, избегая малокалиберных пушек и обходя мобильные группы ПВО.

Из-за этого Украина вынуждена привлекать вертолеты, истребители F-16 и новые дроны-перехватчики, которые уже демонстрируют эффективность.

Несмотря на это, Киев продолжает сбивать около 95% атакующих беспилотников. Однако даже 5% прорывающихся наносят заметный ущерб.

Реакция ЦПД

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, история о "записках в дронах" и управлении через Telegram-боты - это "конечно что-то".

Он добавил, что некоторые Shahed еще с прошлого года управляются дистанционно, с использованием камер, и что в этом нет ничего сенсационного, ведь такие беспилотники регулярно сбивают.