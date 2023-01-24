Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе, - Кирби

Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается боев на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби в интервью RMF.

Эту тему он затронул в контексте важности передачи украинских военных танков Leopard 2 и длительной дискуссии по этому вопросу между Польшей и Германией.

"Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины, они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - заявил Кирби.

Отметим, что с подобным заявлением недавно выступили в Европе. Так, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что следующие несколько недель в контексте войны в Украине могут стать решающими.

Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что решающим этапом в войне станет эта весна и начало лета, после чего можно будет говорить о сроках окончания войны.

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