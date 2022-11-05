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Возможна диверсия. В российском Екатеринбурге вспыхнул поезд с топливом

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Суббота 05 ноября 2022 20:30
Возможна диверсия. В российском Екатеринбурге вспыхнул поезд с топливом Иллюстративное фото: в российском Екатеринбурге вспыхнул поезд с топливом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Екатеринбурге загорелся поезд, который перевозил топливо. Причиной происшествия может быть диверсия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, об этом заявили в легионе "Свобода России".

В легионе утверждают, что поезд с топливом, которое, вероятно, предназначалось для оккупантов, вспыхнул примерно в 3 часа ночи.

Также там добавляют, что это была диверсия, которую организовали участники подпольного движения в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.

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