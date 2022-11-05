Можлива диверсія. У російському Єкатеринбурзі спалахнув потяг з паливом

У Єкатеринбурзі спалахнув потяг, який перевозив паливо. Причиною події може бути диверсія.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram , про це заявили в легіоні "Свобода Росії".

Також додають, що це була диверсія, яку організували учасники підпільного руху в РФ.

У легіоні стверджують, що потяг з паливом, яке, ймовірно, призначалося для окупантів, спалахнув приблизно о 3 годині ночі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася вдвічі.

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