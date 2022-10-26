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В Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар

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Санкт-Петербург, Среда 26 октября 2022 02:47
В Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар Фото: в Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар (twitter.com/AlexSweden85)
Автор: Артур Родивилов

В российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ в Telegram.

По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд.

Напомним, 21 октября в городе Шебекино в Белгородской области вспыхнул сильный пожар. Россияне рассказывали, что горит местное предприятие.

Также мы писали, что 19 октября на подстанции "Южная", которая находится в Белгороде, начался пожар. Несколько улиц отключили от электроснабжения.

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Санкт-Петербург Пожар
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