Война в Украине

Можем заставить войну закончиться: Зеленский инициировал новую встречу с США

14:12 17.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины имеет несколько идей, как завершить войну мирным путем
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

У Украины есть несколько идей, как можно заставить длительную войну РФ против Украины завершиться, и для этого необходимо встретиться с американской стороной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью New York Post.

Не только территориальные уступки: Лавров озвучил новый ультиматум в отношении Украины, - ISW

"Я считаю, что в войне РФ против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее надо понять: Украина хочет мира, президент (США Дональд - ред.) Трамп хочет мира - значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет россияне. Хотя диктатор Владимир Путин все делает, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина - нет. Это сигналы, которые он посылает Америке.

"Надо каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", - добавил глава государства.

Фото: Украина имеет несколько идей, как можно заставить долговременную войну РФ завершиться (инфографика РБК-Украина)

Переговоры по завершению войны в Украине приостановлены?

Последний раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоялся 17-18 февраля в Женеве.

Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена после ударов США и Израиля по Ирану. Новая дата и место переговоров пока не определены.

Как пишет Financial Times, мирные переговоры по завершению войны в Украине при посредничестве США оказались под угрозой срыва, поскольку президент Дональд Трамп постепенно теряет интерес к переговорам, а война с Ираном отвлекает внимание Вашингтона.

