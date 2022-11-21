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Можем остаться без света, но не без воли. Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы готовы отдать все за победу над государством-агрессором. Они могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без воли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского ко Дню достоинства и свободы.

Он подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без воли. И это остается неизменным", - сказал президент.

Зеленский вспомнил свое прошлогоднее обращение ко Дню достоинства и свободы, в котором он говорил, что украинцы заплатили и продолжают платить за свободу очень большую цену. Он отмечал, что мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за Украину, и никогда не простим тех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы.

С тех пор многое изменилось - на украинской земле появились воронки, в городах и селах - блокпосты и ежи. На улицах бывает темно, а в домах - холодно.

"Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное - не извне, а внутри. И это остается неизменным. И поэтому мы выдержим. Мы выстоим", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский предлагал украинскую формулу мира, которая заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с территории Украины.

Президент отметил, что формулу воспринимают в мире чрезвычайно положительно, она вполне конструктивна и реалистична.

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