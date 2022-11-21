Зеленский об украинской формуле мира: Совершенно конструктивная и реалистичная

Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична - в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы готовности к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Везде знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность миру. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", - подчеркнул глава государства.

Более того, Зеленский призвал участников Международной организации Франкофонии поддержать Украину в стремлении к миру.

"Вернуть его можем только вместе! Для нас крайне важна поддержка такой мощной и всеобъемлющей международной площадки, как МОФ", - добавил президент.