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Зеленский об украинской формуле мира: Совершенно конструктивная и реалистичная

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Понедельник 21 ноября 2022 02:51
Зеленский об украинской формуле мира: Совершенно конструктивная и реалистичная Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична - в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы готовности к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Везде знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность миру. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", - подчеркнул глава государства.

Более того, Зеленский призвал участников Международной организации Франкофонии поддержать Украину в стремлении к миру.

"Вернуть его можем только вместе! Для нас крайне важна поддержка такой мощной и всеобъемлющей международной площадки, как МОФ", - добавил президент.

Напомним, украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

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