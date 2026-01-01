"Можем взять, что захотим": Трамп удивил заявлением о сделке по недрам с Украиной

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. По его словам, это соглашение дает право "брать все, что захотят США" в любой момент.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу "Голос настоящей Америки".

Вспоминая соглашение, Трамп подчеркнул, что Украина "очень богата, имеет очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов". Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден и Вашингтон вернет себе деньги. Насчет возврата средств президент США имел в виду неоднократную помощь Украине, в частности военную, которую Вашингтон оказывал Киеву. "Украина очень богата, там очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных ресурсов. Мы можем зайти туда в любой момент и забрать практически все, что захотим", - заявил президент США. В результате Трамп подытожил, что это было "очень хорошее соглашение".