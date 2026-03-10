"Можем поверить им на слово": у Трампа объяснили, почему не наказывают РФ за слив данных Ирану

В частности, Уиткофф рассказал, что он, Дональд Трамп и его спецпосланник Джаред Кушнер получили заверения от Владимира Путина и его помощника Юрия Ушакова о том, что РФ не предоставляет Ирану разведданные.

Слова спецпосланника прозвучали в ответ на вопрос журналиста о том, почему США освобождают российскую нефть от санкций на фоне такой информации.

"Вчера во время телефонного разговора с президентом россияне заявили, что они не предоставляли такой информации. Вот что они сказали. Так что, знаете, мы можем поверить им на слово, но они именно так и сказали. А вчера утром Джаред и я независимо друг от друга имели телефонный разговор с Ушаковым, который повторил то же самое", - отметил Уиткофф.

Что предшествовало

Напомним, в западных СМИ сообщают, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Благодаря этому иранские силы смогли нанести точные удары по военным объектам США, в том числе по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.

Кроме этого, Иран может получить еще одного союзника. В частности, разведка США имеет данные, которые свидетельствуют, что Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии Соединенным Штатам и Израилю.