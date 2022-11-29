Может сорвать зерновое соглашение. США не будут включать РФ в список стран-спонсоров терроризма

Власти США не намерены включать Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, считая, что это приведет к ряду негативных последствий. В частности, подобный шаг может помешать зерновому соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера.

"В отличие от многих стран Европы, мы имеем очень конкретные внутренние законодательные нормы в отношении государств-спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновое соглашение", - сказал Карпентер.

Кроме того, по его словам, США не считает, что внесение РФ в список будет способствовать достижению целей привлечения России к ответственности, поскольку это не обязательно даст какие-то дополнительные полномочия по введению санкций по сравнению с уже доступными администрации.

Карпентер добавил, что Вашингтон намерен "продолжать наращивать санкционное давление на РФ", рассматривать возможности для усиления режима экспортного контроля в отношении Москвы, "закрывать любые лазейки" в уже действующих рестрикциях, а также продолжать оказывать военную помощь Киеву, считая такой подход наиболее эффективным средством поддержки Украины.