Речь может идти о десятках тысяч людей: Зеленский о жертвах в Мариуполе

"К сожалению, смерть не выбирает, кто из какой диаспоры. Я думаю, там большое количество людей погибло. Мы поймем, какое количество, и это не исчисляется единицами, к сожалению, не десятками и не сотнями. К сожалению, речь идет о тысячах и десятки тысяч человек", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что у него нет четкой цифры, но она может появиться, когда ВСУ деоккупируют Мариуполь. По его словам, разрушены до 70% города, а о состоянии частично разрушенных зданий информации нет.

"На примере деоккупированных городков, маленьких сел, где проживали от нескольких сотен человек до тысяч, но не такие крупные города, как Мариуполь, то когда мы находим захоронение 500 человек, 600 человек там, где жило несколько тысяч человек, можем представить, какой об может быть в полумиллионном городе", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что ответ на вопрос, сколько людей погибло в Мариуполе может быть пугающим. Он подчеркнул, что в оккупированном городе остались представители греческой диаспоры, однако живы ли они, нет информации.