ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни відправили людей на розчистку заводу в Маріуполі. Вони підірвалися на міні

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 08 вересня 2022 17:08
Росіяни відправили людей на розчистку заводу в Маріуполі. Вони підірвалися на міні Фото: на комбінаті Ілліча у Маріуполі підірвалися люди, яких відправили на розчистку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти у Маріуполі відправили місцевих жителів на розчистку цехів металургійного комбінату імені Ілліча. В результаті група людей підірвалася на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, людей відправили на роботи, проте розмінування на заводі не провели.

"Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто", - зазначив радник міського голови.

Він додав, що внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Вони у надважкому стані і перебувають в лікарні.

"Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатності запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - пояснив він.

Нагадаємо, жителів Маріуполя закликали не пересуватися без зайвих потреб, оскільки у місті різко побільшало військових патрулів окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Красный Крест Вибух
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля