Росіяни відправили людей на розчистку заводу в Маріуполі. Вони підірвалися на міні
Окупанти у Маріуполі відправили місцевих жителів на розчистку цехів металургійного комбінату імені Ілліча. В результаті група людей підірвалася на міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
За його словами, людей відправили на роботи, проте розмінування на заводі не провели.
"Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто", - зазначив радник міського голови.
Він додав, що внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Вони у надважкому стані і перебувають в лікарні.
"Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатності запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - пояснив він.
Нагадаємо, жителів Маріуполя закликали не пересуватися без зайвих потреб, оскільки у місті різко побільшало військових патрулів окупантів.
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