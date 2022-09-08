Росіяни відправили людей на розчистку заводу в Маріуполі. Вони підірвалися на міні

Окупанти у Маріуполі відправили місцевих жителів на розчистку цехів металургійного комбінату імені Ілліча. В результаті група людей підірвалася на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, людей відправили на роботи, проте розмінування на заводі не провели.

"Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто", - зазначив радник міського голови.

Він додав, що внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Вони у надважкому стані і перебувають в лікарні.

"Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатності запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - пояснив він.