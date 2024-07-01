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В Киеве предупреждают о загрязнении воздуха из-за жары

Киев, Понедельник 01 июля 2024 16:54
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В Киеве предупреждают о загрязнении воздуха из-за жары Фото: в Киеве предупреждают о загрязнении воздуха из-за жары (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве к концу дня 1 июля и в течение суток 2 июля из-за жары концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимые значения. Загрязненный воздух может оказывать негативное влияние на самочувствие жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", - говорится в сообщении.

В "Укргидрометцентре" отметили, что жаркая, сухая и маловетренная погода способствует накоплению других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Киевлянам рекомендуют употреблять много воды, делать влажную уборку и вентилирование помещений, а также находиться в парковых зонах - как можно дальше от автомобильных и железных дорог.

Погода в Украине

В первый день июля Украина стала одной из самых жарких стран Европы. По данным синоптиков, температура начнет спадать до конца недели, но полноценным похолоданием это будет сложно назвать.

Во вторник, 2 июля, в Украине ожидается жара до +37 градусов. Однако в некоторых областях прогнозируются вечерние дожди.

В Киеве завтра максимальная температура воздуха немного осядет, будет около +30 градусов. При этом во вторник в столице сухо, однако усилится ветер. Кроме того, вечером возможен кратковременный дождь.

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Киев Загрязнение воздуха Погода в Киеве
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