В Киеве предупреждают о загрязнении воздуха из-за жары

В Киеве к концу дня 1 июля и в течение суток 2 июля из-за жары концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимые значения. Загрязненный воздух может оказывать негативное влияние на самочувствие жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" .

"До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", - говорится в сообщении.

В "Укргидрометцентре" отметили, что жаркая, сухая и маловетренная погода способствует накоплению других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Киевлянам рекомендуют употреблять много воды, делать влажную уборку и вентилирование помещений, а также находиться в парковых зонах - как можно дальше от автомобильных и железных дорог.