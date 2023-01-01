Может стать колонией. Данилов спрогнозировал появление новых "владельцев" у РФ

Россию постепенно подминает под себя одна из соседних стран и она может стать колонией. Поэтому страну-агрессора необходимо уничтожить как можно быстрее.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - подчеркнул Данилов.
При этом на вопрос о том, идет ли речь о Китае, Данилов не ответил утвердительно, но и не возразил.
Он отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на те процессы, которые происходят с Россией. В частности, у нее осталось ракет только на две-три мощных атаки.
"Мы должны иметь в виду, что они могут получить "неожиданных друзей" и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно быстрее", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявлял, что его страна готова быть глобальным партнером для РФ.
Также мы писали, что, по словам министра иностранных дел Китая Ван И, КНР будет поддерживать Россию под руководством Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами.
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