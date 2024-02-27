Может разминировать большую территорию. В Британии показали новую технику для ВСУ

Как отметили в ведомстве, Minewolf - новый тип бронированной машины для разминирования и расчистки маршрутов.

"Она используется для эффективного разминирования большой территории", - уточнили в ведомстве.

Обучение украинских военных на Minewolf

Напомним, несколько недель назад постоянный объединенный штаб предоставления информации о военных операциях Великобритании за рубежом писал о том, что украинские военные прошли обучение для использования Minewolf.

Они прошли индивидуальный пакет тренировок по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

В штабе уточняли, что Minewolf способен уничтожать мины на большой территории.

Стоит заметить, что недавно Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 200 противотанковых ракет Brimstone.