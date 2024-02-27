Может разминировать большую территорию. В Британии показали новую технику для ВСУ

Украинские военные вскоре получат бронированную машину для разминирования Minewolf от Британии. Появилось видео ее работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отметили в ведомстве, Minewolf - новый тип бронированной машины для разминирования и расчистки маршрутов.
"Она используется для эффективного разминирования большой территории", - уточнили в ведомстве.
Напомним, несколько недель назад постоянный объединенный штаб предоставления информации о военных операциях Великобритании за рубежом писал о том, что украинские военные прошли обучение для использования Minewolf.
Они прошли индивидуальный пакет тренировок по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.
В штабе уточняли, что Minewolf способен уничтожать мины на большой территории.
Стоит заметить, что недавно Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 200 противотанковых ракет Brimstone.
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