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Може розмінувати велику територію. У Британії показали нову техніку для ЗСУ

Фото: у Британії показали нову техніку для ЗСУ (flickr by Stein Ove Korneliussen)
Автор: Іван Носальський

Українські військові незабаром отримають броньовану машину для розмінування Minewolf від Британії. З'явилось відео її роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначили у відомстві, Minewolf - новий тип броньованої машини для розмінування та розчищення маршрутів.

"Вона використовується для ефективного розмінування великої території", - уточнили у відомстві.

Навчання українських військових на Minewolf

Нагадаємо, кілька тижнів тому постійний об'єднаний штаб надання інформації про військові операції Великої Британії за кордоном писав про те, що українські військові пройшли навчання для використання Minewolf.

Вони пройшли індивідуальний пакет тренувань з експлуатації та технічного обслуговування машини.

У штабі уточнювали, що Minewolf здатний знищувати міни на великій території.

Варто зауважити, що нещодавно Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 200 протитанкових ракет Brimstone.

 

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ВеликобританіяДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомога