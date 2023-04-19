Может переносить до 8 дронов-камикадзе. Концерн Rheinmetall представил новый беспилотник

Разведывательный беспилотник LUNA NG имеет размах крыльев около пяти метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км. Он может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. Квадрокоптер Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества обоих типов дронов: LUNA NG может обеспечить длительную разведку и поддержку, а Hero R - высокую точность и эффективность поражения.

Эксплуатировать систему LUNA NG можно после короткого обучения. Автоматизация обеспечивает безопасную и надежную работу. Планирование миссии и анализ данных проводятся с использованием прилагаемого программного обеспечения

Компактная наземная станция запуска помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет осуществлять быструю транспортировку. Планер может быть запущен практически из любого места, а посадка осуществляется автономно с использованием GPS или на парашюте. В полете LUNA NG отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Система LUNA NG станет первым ударным беспилотником немецкого производства.