Может болеть голова. Синоптик предупредила об "опасной" погоде в ближайшие дни

Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

По словам эксперта, "антициклон давит" и "атмосферное давление растет". Из-за этого осадков в Украине не ожидается.

В то же время Диденко отметила, что учитывая такую ситуацию у людей может болеть голова - от высокого атмосферного давления.

"Однако солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений. Которые, правда, будут усиливать ночью мороз. Но днем будут возвращать столбики термометров почти до нуля", - рассказала синоптик.

Исходя из ее прогноза, ближайшей ночью и в ночь на воскресенье (9 февраля) в Украине предполагается -4-10 градусов по Цельсию. Днем 8 и 9 февраля температура воздуха "будет колебаться около нуля" (в восточных областях будет холоднее - от 1 до 4 градусов ниже нуля).

"Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ровенщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.

В Киеве в течение выходных будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет сухо, даже солнечно. Ночью ожидается мороз до -7-10 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов мороза.

"На следующей неделе погода существенно не изменится - антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто - с солнцем", - подытожила эксперт.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток, 8 февраля, по территории нашей страны будет облачно, с прояснениями.

В целом погода ожидается без осадков, хотя в Крыму вероятен небольшой снег.

На дорогах (кроме большинства западных и южных областей) местами гололедица. Ветер - преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье - местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 5-10 градусов мороза (в Крыму 0-5 градусов мороза);

днем - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла (на Закарпатье - 2-7 градусов тепла).

В Карпатах ночью 9-14 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды УкрГМЦ на 8 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)