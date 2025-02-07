Может болеть голова. Синоптик предупредила об "опасной" погоде в ближайшие дни

Существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается. Это связано с тем, что из-за влияния антициклона растет атмосферное давление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
По словам эксперта, "антициклон давит" и "атмосферное давление растет". Из-за этого осадков в Украине не ожидается.
В то же время Диденко отметила, что учитывая такую ситуацию у людей может болеть голова - от высокого атмосферного давления.
"Однако солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений. Которые, правда, будут усиливать ночью мороз. Но днем будут возвращать столбики термометров почти до нуля", - рассказала синоптик.
Исходя из ее прогноза, ближайшей ночью и в ночь на воскресенье (9 февраля) в Украине предполагается -4-10 градусов по Цельсию. Днем 8 и 9 февраля температура воздуха "будет колебаться около нуля" (в восточных областях будет холоднее - от 1 до 4 градусов ниже нуля).
"Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ровенщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.
В Киеве в течение выходных будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет сухо, даже солнечно. Ночью ожидается мороз до -7-10 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов мороза.
"На следующей неделе погода существенно не изменится - антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто - с солнцем", - подытожила эксперт.
Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток, 8 февраля, по территории нашей страны будет облачно, с прояснениями.
В целом погода ожидается без осадков, хотя в Крыму вероятен небольшой снег.
На дорогах (кроме большинства западных и южных областей) местами гололедица. Ветер - преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье - местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
В Карпатах ночью 9-14 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов ниже нуля.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
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