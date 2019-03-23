У Мозамбіку повінь забрала життя декількох сотень людей

В результаті повені, що була спричинена сильним тропічним циклоном, у африканському Мозамбіку загинули майже 300 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutrers.

Як повідомляється, сильний тропічний циклон, який обрушився минулого тижня відразу на декілька Африканських країн, спричинив катастрофічні повені у Мозамбіку.

За даними координатора Управління ООН з координації гуманітарних питань Себастьян Родос Штампа, жертвами повеней у країні стали щонайменше 293 людини.

"Ми змушені чекати, поки потік води відступить, щоб назвати точну кількість загиблих у Мозамбіку", - зазначила Штампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сильний тропічний циклон, який обрушився на Мозамбік та Зімбабве, забрав життя щонайменше 162 осіб. Ще сотні людей вважалися зниклими безвісти. В Мозамбіку жертвами тропічного циклону стали щонайменше 66 жителів, майже 17 тисяч осіб постраждали або були евакуйовані.

РБК-Україна писало, що за даними Міністерства інформації Зімбабве, в південно-східній частині країни через бурхливий тропічний шторм Ідай загинули щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими безвісти.

Додамо, в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали поранення.