ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число жертв тропічного циклону в Африці перевищило 160

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 16:12
Число жертв тропічного циклону в Африці перевищило 160
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Безвісти зникли сотні осіб

Через тропічний циклон в Африці, який обрушився на декілька країн, в цілому загинули більше 160 осіб. Про це повідомляє AFP.

Крім того, ще сотні осіб зникли безвісти.

"Циклон, що вирував у Мозамбіку та Зімбабве, убив щонайменше 162 особи", - зазначається у повідомленні.

У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) вказано, що масштаби збитків, завданих циклоном Ідай, який налетів на мозамбікське місто Бейра, колосальні та жахливі. У документі зазначається, що 90% міста з населенням більше 500 тисяч осіб та його околиць були "пошкоджені або зруйновані".

Нагадаємо, в Африці, через тропічний циклон, який обрушився на декілька країн, в цілому загинули більше 140 осіб. Зазначалося, що в результаті сильних дощів, які викликали повені і руйнування у східних частинах Зімбабве, пропали безвісти щонайменше 100 осіб.

Так, в Мозамбіку жертвами тропічного циклону, який триває там з початку минулого тижня, стали щонайменше 66 жителів, крім того майже 17 тисяч людей постраждали або були евакуйовані. Так, у п'ятницю, 15 березня, у Бейрі загинули мінімум 19 осіб.

Крім того, за даними уряду Малаві, в результаті сильних дощів у країні загинули щонайменше 56 осіб.

РБК-Україна також писало, що, за даними Міністерства інформації Зімбабве, в південно-східній частині країни через бурхливий тропічний шторм Ідай загинули щонайменше 24 людини, а також 40 числяться зниклими безвісти.

У Африці через тропічний циклон загинули понад 140 людей В результаті повені в Малаві загинули майже 30 осіб
Новини України загибліАфрикациклон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся